“Prenditi cura della regina”, il discorso di Filippo al principe Carlo prima di morire



Stando a quanto riferito al Sunday Times, il principe Filippo, dopo aver espresso il desiderio di trascorrere i suoi ultimi giorni al castello di Windsor per morire nel proprio letto, avrebbe chiesto di poter parlare con suo figlio in un discorso che, dalle ricostruzioni, appare come un vero e proprio passaggio di testimone in cui si raccomandava con lui di prendersi cura di sua moglie e della famiglia negli anni a venire.

