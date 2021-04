Previsioni meteo 19-25 aprile: maltempo, temporali e neve a bassa quota fino a venerdì



Fino a venerdì, l’Italia continuerà ad essere ingabbiata in un turbine di maltempo con rovesci e neve fino a bassa quota. Tempo spesso instabile, a tratti perturbato e in un contesto termico decisamente sotto tono anche per colpa di una perturbazione atlantica che a metà settimana porterà un importante peggioramento al Centro-Nord. Il miglioramento solo nel prossimo weekend.

