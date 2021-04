Previsioni meteo 21 aprile, arriva la nuova perturbazione: pioggia a Nord e Centro Italia



Ancora instabilità nella seconda parte della settimana per l’arrivo di una perturbazione da mercoledì 21 aprile. Piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Nordovest, Venezie, Toscana, Sardegna e, in serata, anche su Umbria e Lazio. Temperature in aumento anche grazie ai venti di scirocco.

