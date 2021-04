Previsioni meteo 29 aprile, Italia divisa in due con piogge al Nord e tanto caldo al Sud



Nubi e piogge al Nord e sole alternato a cielo nuvoloso al Sud. Le previsioni meteo per la giornata di domani 29 giovedì aprile spaccano l’Italia quasi in due con sprazzi di primavera al Sud e una perturbazione che porterà rovesci per quasi tutto il giorno invece sulle regioni settentrionali. Temperature in aumento un po’ ovunque.

Continua a leggere



Nubi e piogge al Nord e sole alternato a cielo nuvoloso al Sud. Le previsioni meteo per la giornata di domani 29 giovedì aprile spaccano l’Italia quasi in due con sprazzi di primavera al Sud e una perturbazione che porterà rovesci per quasi tutto il giorno invece sulle regioni settentrionali. Temperature in aumento un po’ ovunque.

Continua a leggere

Continua a leggere