Previsioni meteo lunedì 12 aprile, continua il maltempo: temporali e forti piogge al Centro-Nord



Continuano le piogge e i temporali su gran parte delle regioni del Centro Nord dove una grossa perturbazione giunta nelle scorse ore porterà maltempo per l’intera giornata di oggi domenica 11 aprile e anche per domani lunedì 12 aprile: per oggi, secondo le previsioni meteo, è prevista un’allerta meteo in cinque regioni.

Continua a leggere



Continuano le piogge e i temporali su gran parte delle regioni del Centro Nord dove una grossa perturbazione giunta nelle scorse ore porterà maltempo per l’intera giornata di oggi domenica 11 aprile e anche per domani lunedì 12 aprile: per oggi, secondo le previsioni meteo, è prevista un’allerta meteo in cinque regioni.

Continua a leggere

Continua a leggere