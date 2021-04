Prove Invalsi, fissate nuove date per terza media e quinta superiore



Aggiornato il calendario delle Prove Invalsi per terza media e quinta superiore. Le classi campione i cui risultati sono oggetto di valutazione da parte di INVALSI potranno svolgere la prova dal 26 al 30 aprile per recuperare le date di marzo, mentre quelle non campione avranno tempo fino al 21 maggio.

