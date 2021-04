“Pubblicità ingannevole”: dall’Antitrust multa di un milione di euro a Poltronesofà



Poltronesofà, marchio leader in Italia nella produzione e vendita di divani e poltrone in tessuto, ha ricevuto una sanzione di 1 milione di euro dall’Antitrust. Secondo l’Autorità garante per la concorrenza la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte proposte.

Continua a leggere



Poltronesofà, marchio leader in Italia nella produzione e vendita di divani e poltrone in tessuto, ha ricevuto una sanzione di 1 milione di euro dall’Antitrust. Secondo l’Autorità garante per la concorrenza la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sui contenuti delle offerte proposte.

Continua a leggere

Continua a leggere