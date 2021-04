Quali regioni potrebbero cambiare colore da lunedì 3 maggio dopo il monitoraggio Iss



Come potrebbero cambiare i colori delle regioni italiane da lunedì 3 maggio: in attesa del monitoraggio Iss e della conferma dell’ordinanza del Ministro Speranza, ecco come potrebbe essere la nuova mappa dell’Italia. Nessuna grande novità, ma in bilico tra tutte sarebbero Puglia e Valle d’Aosta.

