Quali sono le province italiane con il maggior numero di casi Covid



Le province di Napoli, Roma e Torino sono quelle in cui nelle ultime 24 ore è stato registrato il maggior numero di casi Covid stando a quanto emerso dal bollettino di oggi. Seguono Varese, Milano e Bari. In Sicilia peggiora Catania, ma è in netto miglioramento Palermo, che nelle prossime ore passerà dalla zona rossa a quella arancione. Ecco la situazione regione per regione.

Continua a leggere



Le province di Napoli, Roma e Torino sono quelle in cui nelle ultime 24 ore è stato registrato il maggior numero di casi Covid stando a quanto emerso dal bollettino di oggi. Seguono Varese, Milano e Bari. In Sicilia peggiora Catania, ma è in netto miglioramento Palermo, che nelle prossime ore passerà dalla zona rossa a quella arancione. Ecco la situazione regione per regione.

Continua a leggere

Continua a leggere