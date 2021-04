Quando si potrebbe raggiungere l’immunità in Italia, se arrivassero tutti i vaccini promessi



Quando si raggiungerà in Italia l’immunità di gregge e superare l’emergenza Covid-19? Se si mantenesse il ritmo di somministrazione degli ultimi giorni, la data più plausibile per riuscire a vaccinare il 70% della popolazione per un totale di 84.342.495 di dosi è ottobre 2021. Ma, nella migliore delle ipotesi, ciò potrebbe accadere anche prima: ecco perché.

