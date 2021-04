Ragazza muore dopo intervento su neo, santone e medico arrestati per omicidio volontario a Genova



L’asportazione del neo era stata condotta intervenendo in una stanza dell’agriturismo gestito dal ‘santone’ e non in uno studio medico. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti liguri, la ragazza frequentava un centro olistico di cui era presidente e guida spirituale un santone che l’avrebbe convinta a sottoporsi all’intervento al neo.

