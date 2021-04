Rave party a Bologna, centinaia di persone ballano al parco senza mascherina



A Villa Angeletti, un parco della periferia di Bologna, nel primo pomeriggio di oggi è scattato un vero e proprio rave party. Centinaia di persone si sono radunate per una festa con musica e balli, senza mascherine e senza rispettare le restrizioni anticovid in vigore. La polizia sta gestendo la situazione per evitare scontri e tensioni.

