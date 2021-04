Reggio Emilia, fermato scrittore di thriller Marco Eletti: accusato di aver ucciso il padre e ferito la madre



Proprio come nella trama di un suo romanzo giallo, Marco Eletti avrebbe ucciso il padre Paolo a martellate nella giornata di ieri, all’interno della villetta familiare di San Martino in Rio. Secondo gli inquirenti, lo scrittore 33enne avrebbe ucciso il genitore e ferito la madre dopo una lite per soldi.

Continua a leggere



Proprio come nella trama di un suo romanzo giallo, Marco Eletti avrebbe ucciso il padre Paolo a martellate nella giornata di ieri, all’interno della villetta familiare di San Martino in Rio. Secondo gli inquirenti, lo scrittore 33enne avrebbe ucciso il genitore e ferito la madre dopo una lite per soldi.

Continua a leggere

Continua a leggere