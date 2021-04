Riapertura scuola, le Regioni protestano: ipotesi test salivari a studenti e deroghe su Dad



I sindacati e le Regioni protestano e chiedono al governo di rivedere la decisione di riaprire tutte le scuole, in zona gialla e arancione, con il ritorno della didattica in presenza al 100%. L’ipotesi è quella di concedere qualche deroga a livello locale, consentendo di mantenere la didattica a distanza in alcuni territori. Per il rientro in classe si ipotizza di effettuare test salivari ogni settimana.

