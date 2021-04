Riapertura scuole dal 26 aprile, i presidi: “Irrispettosi i provvedimenti all’ultimo minuto”



Per Antonello Giannelli, presidente di Anp, l’Associazione nazionale presidi, “la prassi di diramare i provvedimenti governativi sempre all’ultimo momento, se ammissibile all’inizio di ogni emergenza, non può assolutamente assurgere a regola di condotta politico-amministrativa. È infatti inaccettabile per un paese moderno ed è irrispettosa del lavoro altrui”, parlando in vista della riapertura delle scuole dal prossimo 26 aprile.

