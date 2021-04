Riapertura scuole, oggi in classe 7 milioni di studenti. I presidi: “Si concluda il piano vaccini”



In attesa della riapertura annunciata per il prossimo 26 aprile, sono quasi 7 i milioni di studenti italiani che già da oggi tornano a scuola, circa 8 su 10, mentre restano in dad un milione e 657mila. Ma non mancano i disagi e le incognite. Giannelli (Associazione presidi): “Assolutamente favorevoli al rientro a scuola dei ragazzi ma resta nodo trasporti. In più il piano vaccinale del personale scolastico è stato sospeso: forse era il caso di proseguire”.

Continua a leggere



In attesa della riapertura annunciata per il prossimo 26 aprile, sono quasi 7 i milioni di studenti italiani che già da oggi tornano a scuola, circa 8 su 10, mentre restano in dad un milione e 657mila. Ma non mancano i disagi e le incognite. Giannelli (Associazione presidi): “Assolutamente favorevoli al rientro a scuola dei ragazzi ma resta nodo trasporti. In più il piano vaccinale del personale scolastico è stato sospeso: forse era il caso di proseguire”.

Continua a leggere

Continua a leggere