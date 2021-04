Riapre la scuola, sindacati: “Protocolli di sicurezza non sono aggiornati, insegnanti senza vaccini”



La scuola riparte al 100% in presenza dal 26 aprile, ma i sindacati chiedono al ministero certezze. L’incontro che si è svolto questa mattina al ministero dell’Istruzione è stato giudicato “inconcludente” dalla Gilda degli Insegnanti. Il coordinatore nazionale Rino Di Meglio a Fanpage.it: “Il problema non è solo la sicurezza degli insegnanti, ma soprattutto quella degli studenti. Perché la verità è che non riusciamo ad avere nemmeno i dati sui contagi a scuola”.

