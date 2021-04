Richiamato farro Conad: trovata soia all’interno. L’allerta alimentare del Ministero



Il ministero della Salute ha diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di un lotto di farro in scatola “I Cotti al Vapore” a marchio CONAD perché “il lotto indicato contiene soia invece che farro. Si tratta di un prodotto dell’azienda Globus Konzervipari zrt nello stabilimento di Monostorpalyi ut 92 a Debrecen, in Ungheria. Massima attenzione per chi ne è allergico.

