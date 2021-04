Rimini, “Vado a prendere i ragazzi a scuola”, mamma scompare nel nulla: era fuggita con l’amante



Una fuga d’amore. C’era questo dietro la scomparsa improvvisa di una mamma nel Riminese. La denuncia era stata fatta nei giorni scorsi dal marito della donna che preoccupato si era rivolto ai carabinieri raccontando che la consorte non era mai andata a scuola a prendere i loro figli come annunciato in un primo momento. Ai militari è bastato poco per ritrovare la donna su un treno in direzione Palermo, in dolce compagnia.

