Ripara la caldaia di una scuola e resta incastrato nel pozzetto: muore un artigiano di 50 anni



Cerca di riparare la caldaia di una scuola materna e nel mentre resta incastrato nel pozzetto: un artigiano di 50 anni è morto dopo essere rimasto incastrato per ore a testa in giù. Ancora da accertare le cause del decesso. A dare l’allarme sono stati i familiari della vittima che non lo hanno visto rientrare dopo il lavoro.

