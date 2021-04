Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri in crisi, le parole sul ritorno di Ida a Uomini e Donne



A due mesi dall’uscita insieme da Uomini e Donne, la frequentazione tra Roberta e Riccardo non è tutta rose e fiori. A UeD Magazine, i due hanno parlato di “battuta d’arresto sentimentale”, con una forte discussione in cui c’entra il cavaliere Armando. Entrambi hanno inoltre commentato il ritorno di Ida Platano in trasmissione.

Continua a leggere



A due mesi dall’uscita insieme da Uomini e Donne, la frequentazione tra Roberta e Riccardo non è tutta rose e fiori. A UeD Magazine, i due hanno parlato di “battuta d’arresto sentimentale”, con una forte discussione in cui c’entra il cavaliere Armando. Entrambi hanno inoltre commentato il ritorno di Ida Platano in trasmissione.

Continua a leggere

Continua a leggere