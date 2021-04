Rocco Siffredi: “In futuro saremo tutti Allsessuali, il machismo è finito”



Rocco Siffredi, già protagonista di diversi video su Youtube, ha scritto un libro in cui parla di “educazione sessuale”, rivolgendosi innanzitutto ai più giovani. L’attore ha sempre dichiarato di essere stato sempre piuttosto libertino nei suoi rapporti e ha perciò pronosticato un futuro in cui non ci saranno più etichette di alcun tipo: “Saremo allsessuali” ha affermato il re del porno.

