Roma Fringe Festival 2021: finale in presenza al Teatro Vascello il 26 aprile. Il teatro indipendente torna in scena

È il Roma Fringe Festival uno dei primi festival teatrali in presenza del 2021: la rassegna, in occasione della finale nazionale già prevista per il 26 aprile al Teatro Vascello, si prepara ad accogliere in totale sicurezza e distanziamento i primi spettatori, mantenendo lo streaming su www.teatro.it ma aprendo anche le porte del teatro di Via Giacinto Carini 78, presentando i tre spettacoli finalisti della nona edizione del festival del teatro indipendente.

In versione pomeridiana alle h 18, per consentire il rientro per le 22.00,

“È stato un anno difficile per il teatro, speriamo vada migliorando” ha dichiarato il Direttore Artistico Fabio Galadini. “Nonostante le difficoltà del settore, abbiamo voluto dare un segnale di fiducia e ottimismo, aprendo le porte al pubblico e andando in contemporanea in streaming, per dimostrare che nelle incertezze, la bellezza deve rimanere una certezza per tutti gli spettatori, i più prudenti che potranno usufruire della diretta online e coloro che, invece, vogliono rientrare al più presto in una sala e godersi fin da subito uno spettacolo dal vivo. Trovo indicativo che siano gli indipendenti i primi a ripartire, quelli senza finanziamenti pubblici, quelli che possono contare solo sugli spettatori”.

Il Roma Fringe Festival 2021 sarà in streaming gratuito su www.teatro.it tutti i giorni dal 18 al 24 aprile e il 26 aprile

TEATRO VASCELLO ROMA

7-8-9 maggio 2021 venerdì e sabato ore 20:30 domenica ore 18

GABRIELE LAVIA legge

LE FAVOLE di Oscar Wilde

dal 15 al 23 maggio 2021

PRIMA NAZIONALE L’AMORE DEL CUORE

di Caryl Churchil

regia Lisa Ferlazzo Natoli

Dal 25 al 30 maggio

ERROR MATERIA

Drammaturgia originale, regia e interpretazione:

Evelina Rosselli, Caterina Rossi, Michele Eburnea e Diego Parlanti

Cristina D’Aquanno

