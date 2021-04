Sanità sospesa per 35 milioni di italiani durante il Covid: visite e servizi cancellati o rimandati



Sanità sospesa per 35 milioni di italiani. Questo è il numero di persone che durante la pandemia ha avuto problemi a utilizzare servizi e prestazioni sanitarie per patologie non-Covid, secondo quanto emerso dall’indagine della Fondazione Italia in Salute, realizzata da Sociometrica, per quantificare su scala nazionale le conseguenze dell’epidemia sul sistema sanitario.

