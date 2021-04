Sardegna, anziano cade in un pozzo e muore: il figlio ritrova il corpo



Un uomo di 84 anni è morto cadendo in un pozzo in località Riu Peis, in Sardegna. L’anziano era solito recarsi in campagna da solo per prendersi cura del suo uliveto. Secondo le forze dell’ordine, a causare la caduta un incidente oppure un malore. Il corpo è stato ritrovato dal figlio dell’84enne che non lo aveva visto rientrare a casa.

