Sbatte la testa durante un incontro, morto il lottatore di sumo Hibikiryu: “Ritardo nei soccorsi”



È morto un mese dopo l’incidente avvenuto lo scorso marzo il lottatore di sumo Mitsuki Amano, meglio conosciuto col nome di Hibikiryu, dopo aver riportato un forte trauma cranico. Il decesso secondo i media locali è avvenuto per insufficienza respiratoria acuta. Intanto crescono le polemiche in Giappone per presunti ritardi nei soccorsi.

