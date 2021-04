Scarcerati gli ex terroristi italiani arrestati in Francia: tutti a casa in libertà vigilata



Sono tornati tutti in libertà i nove ex terroristi italiani posti in stato di fermo in Francia nell’ambito dell’operazione “Ombre Rosse”. I processi davanti alla Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi, che dovrà entrare nel merito della richiesta di estradizione dell’Italia nei loro confronti, la prossima settimana.

