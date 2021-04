Schianto tra camion e caos in A13: feriti, tratto chiuso e code chilometriche



Caos sull’autostrada A13 Bologna-Padova a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto almeno tre tir bloccando l’intera carreggiata in direzione sud. Come spiegano da Autostrade per l’Italia, l’ente che gestisce il tratto, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all’altezza del km 63+200 tra Boara e Villamarzana-Rovigo sud.

Continua a leggere



Caos sull’autostrada A13 Bologna-Padova a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto almeno tre tir bloccando l’intera carreggiata in direzione sud. Come spiegano da Autostrade per l’Italia, l’ente che gestisce il tratto, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all’altezza del km 63+200 tra Boara e Villamarzana-Rovigo sud.

Continua a leggere

Continua a leggere