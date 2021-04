Scoperta shock a Trieste, uomo viveva da giorni con il cadavere della moglie morta in casa



A mettere fine alla terribile vicenda l’intervento di forze dell’ordine e soccorritori, allertati dai vicini di casa della coppia che non vedevano i due coniugi da tempo. Quando i primi soccorritori sono giunti sul posto, in effetti si sono ritrovati davanti a una scena raccapricciante. L’Uomo si aggirava in stato confusionale, probabilmente senza nemmeno rendersi conto di quanto accadeva intorno a lui.

