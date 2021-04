Scuola, arriva il piano estate: come funzioneranno le attività previste da giugno a settembre



Dai laboratori per il potenziamento di competenze delle materie come matematica, italiano e lingue, alle attività educative che riguarderanno la musica, l’arte, lo sport, il digitale: sono questi i punti cardine del piano estate per la scuola, che prevede la possibilità per gli studenti di aderire su base volontaria a una serie di iniziative che si terranno da giugno a settembre.

