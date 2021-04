Scuola: da oggi tornano in classe 7,6 milioni di studenti in zona gialla, arancione e rossa



Da oggi, lunedì 26 aprile, con le riaperture previste dall’ultimo decreto firmato dal presidente Draghi riparte anche la scuola: sono 7,6 i milioni di studenti che torneranno in aula, pari all’89,5% della popolazione scolastica. In zona gialla e arancione tutti i ragazzi delle elementari e delle medie saranno in aula, mentre per le superiori la presenza sarà almeno al 70% e fino al 100%. In zona rossa dad per i più grandi al 50%. Ma non mancano le deroghe.

