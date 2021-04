Scuola, esami di Stato e protocolli di sicurezza: le proposte del sindacato per il ritorno in classe



I sindacati avevano chiesto al governo di rivedere la decisione di un ritorno in presenza a scuola al 100%. La bozza del nuovo decreto Covid prevede per gli istituti un margine flessibile dal 60% al 100%. Per il segretario generale della Flc Cgil Francesco Sinopoli, contattato da Fanpage.it, c’è ancora molto da fare: “Se l’intenzione era quella di riaprire le scuole il governo non avrebbe dovuto sospendere le vaccinazioni”.

Continua a leggere



I sindacati avevano chiesto al governo di rivedere la decisione di un ritorno in presenza a scuola al 100%. La bozza del nuovo decreto Covid prevede per gli istituti un margine flessibile dal 60% al 100%. Per il segretario generale della Flc Cgil Francesco Sinopoli, contattato da Fanpage.it, c’è ancora molto da fare: “Se l’intenzione era quella di riaprire le scuole il governo non avrebbe dovuto sospendere le vaccinazioni”.

Continua a leggere

Continua a leggere