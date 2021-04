Scuola, il piano del governo per il rientro in classe: ingressi scaglionati e tamponi a tappeto



Abbandonare del tutto la didattica a distanza, come vorrebbe il presidente del Consiglio Mario Draghi, sembra difficile, ma intanto il governo sta studiando il piano per consentire il rientro in classe di tutti gli studenti, delle scuole di ogni ordine e grado, in zona gialla e in zona arancione. Per i presidi il progetto sembra irrealizzabile, ma vediamo come potrebbe essere il rientro in aula.

Continua a leggere



Abbandonare del tutto la didattica a distanza, come vorrebbe il presidente del Consiglio Mario Draghi, sembra difficile, ma intanto il governo sta studiando il piano per consentire il rientro in classe di tutti gli studenti, delle scuole di ogni ordine e grado, in zona gialla e in zona arancione. Per i presidi il progetto sembra irrealizzabile, ma vediamo come potrebbe essere il rientro in aula.

Continua a leggere

Continua a leggere