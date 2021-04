Scuola, quanti sono gli studenti che tornano in classe dal 26 aprile



Con il nuovo decreto Covid torneranno in presenza dal 26 aprile anche gli studenti delle superiori. Ma non ci sarà un ritorno al 100% per tutti. Tuttoscuola, in base alla capienza delle strutture e al colore delle Regioni, ha calcolato che il numero di alunni in classe per tutti gli ordini di scuola oscillerà tra 7,6 e 8,5 milioni.

