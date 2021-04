Seconda dose vaccino Covid AstraZeneca a chi ha meno di 60 anni: cosa si può fare secondo Rasi



Chi ha fatto la prima dose del vaccino Covid di AstraZeneca e ha meno di 60 anni può tranquillamente fare anche la seconda dopo la raccomandazione di utilizzare questo farmaco per gli over 60? Guido Rasi, microbiologo ed ex direttore esecutivo dell’Ema, indica due strade: “C’è una grande flessibilità nelle possibilità di scelta”.

