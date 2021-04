“Sei troppo grassa per fare la commessa qui”, 24enne rinuncia al lavoro



Il caso è accaduto a Crotone. La denuncia della 24enne: “Non sono disposta a farmi insultare per una miseria”. Secondo il titolare con il suo fisico non ce l’avrebbe fatta a salire le scale. La ragazza dal giorno dopo non si è più presentata a lavorare: “Ho scelto volutamente di non avvisare, perché credo lo meritasse”.

