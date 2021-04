Serena Iansiti sul compagno Ferran Paredes Rubio: “Eravamo amici, poi tutto è cambiato”



Serena Iansiti è tra le attrici più in vista del panorama televisivo italiano. Reduce dall’esperienza de “Il Commissario Ricciardi” e ora protagonista di “Un passo dal cielo”, adesso si prepara a vivere una nuova esperienza, quella della maternità. Intanto, in un’intervista parla per la prima volta del suo rapporto con il compagno Ferran Paredes Rubio.

Continua a leggere



Serena Iansiti è tra le attrici più in vista del panorama televisivo italiano. Reduce dall’esperienza de “Il Commissario Ricciardi” e ora protagonista di “Un passo dal cielo”, adesso si prepara a vivere una nuova esperienza, quella della maternità. Intanto, in un’intervista parla per la prima volta del suo rapporto con il compagno Ferran Paredes Rubio.

Continua a leggere

Continua a leggere