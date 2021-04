Silvia travolta da un’auto mentre si allena in bici: L’Assocorridori farà causa allo Stato



Silvia Piccini aveva 17 anni ed era una giovane promessa del ciclismo italiano. Proprio mentre era in sella alla sua bicicletta è stata investita da un’auto in corsa. La ragazza è morta in ospedale. Dopo la tragedia, l’Assocorridori prepara una denuncia contro lo Stato per per inadempienza e mancanza di tutela dei propri cittadini.

