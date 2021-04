Simone, 15 anni, scrive a Mattarella: “Caro presidente, sul Ddl Zan non si può aspettare: agire ora”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Simone: “Caro presidente Mattarella faccia un appello per velocizzare i tempi di approvazione del ddl Zan, per il bene della società, di tutta la gente che viene sottoposta a continue discriminazioni e per tutti quei genitori che amano i propri figli per quello che sono e non devono vivere nella perenne paura che sia fatto loro del male”.

Continua a leggere



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Simone: “Caro presidente Mattarella faccia un appello per velocizzare i tempi di approvazione del ddl Zan, per il bene della società, di tutta la gente che viene sottoposta a continue discriminazioni e per tutti quei genitori che amano i propri figli per quello che sono e non devono vivere nella perenne paura che sia fatto loro del male”.

Continua a leggere

Continua a leggere