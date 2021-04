Sparito il profilo di Can Yaman da Instagram: “Non ha retto alle critiche sulla sua vita privata”



Il profilo di Can Yaman è improvvisamente scomparso da Instagram. L’attore turco potrebbe aver disattivato la sua pagina perché stanco delle continue critiche sulla sua vita privata, diventate ancora più frequenti dopo la storia con Diletta Leotta. In un recente post, infatti, aveva scritto: “Ci resti male, ti arrabbi per tutte le bugie e le illazioni gratuite fatte da chi non ti conosce minimamente”.

