“Stava con un altro durante il suo trono”, Sophie Codegoni di Uomini e Donne nega tutto



L’ex tronista di Uomini e Donne, finita la storia con Matteo Ranieri, da diversi giorni deve fronteggiare le polemiche relative a diverse voci che circolano sul suo conto. In sostanza, le accuse sul suo conto vanno in un’unica direzione: quella secondo cui frequentasse qualcun altro mentre era sul trono. Lei risponde: “Nel 2021 non è ancora contemplata l’amicizia uomo-donna, questo fa specie”.

