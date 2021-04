Studente morto durante lezione online, Matteo aveva comprato nitrito di sodio sul web



Matteo Cecconi è stato colto da arresto cardiaco durante una pausa di una lezione in didattica-a-distanza. Frequentava l’Itis di Bassano del Grappa. Aveva da poco acquistato online per 20 euro del nitrito di sodio, una sostanza che può anche essere usata come droga. In casa sua i carabinieri avrebbero trovato anche alcune confezione di Maalox.

