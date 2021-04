Suri Cruise compie 15 anni, Katie Holmes pubblica alcune rare foto mamma e figlia



Suri Cruise compie 15 anni e per l’occasione mamma Katie Holmes pubblica su Instagram alcuni teneri scatti che immortalano la loro sintonia. Dal 2021 infatti mamma e figlia vivono insieme a New York, dopo che l’attrice ha deciso di lasciare la vita scintillante di Los Angeles. Erano i tempi del divorzio da Tom Cruise con il quale, secondo diverse indiscrezioni, Suri non avrebbe alcun rapporto dal 2012.

