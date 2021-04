Takashi, il re dei bugiardi è giapponese: 35 relazioni contemporanee per spillare regali



Takashi Miyagawa, 39 anni, si fingeva rappresentate di docce e avvicinava le sue vittime durante gli appuntamenti. Poi si fingeva il fidanzato perfetto e prometteva un imminente matrimonio. A tutte diceva di essere nato in un giorno diverso per ottenere regali. Arrestato per truffa.

Continua a leggere



Takashi Miyagawa, 39 anni, si fingeva rappresentate di docce e avvicinava le sue vittime durante gli appuntamenti. Poi si fingeva il fidanzato perfetto e prometteva un imminente matrimonio. A tutte diceva di essere nato in un giorno diverso per ottenere regali. Arrestato per truffa.

Continua a leggere

Continua a leggere