Torino, pitbull azzanna i padroni: gravi marito e moglie, volevano togliergli un riccio dai denti



Tragedia sfiorata a Front Canavese, nel Torinese: una coppia di coniugi, di 63 e 69 anni, è stata aggredita dal proprio pitbull nel giardino della loro casa, dopo aver tentato di togliere dalla sua bocca un riccio che il cane aveva appena catturato. Marito e moglie sono finiti in ospedale ma nessuno dei due risulta in pericolo di vita. Accertamenti in corso.

