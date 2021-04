Torturavano disabili e postavano i video sui social: due 14enni condotti in comunità



Avevano torturato insieme ad alcuni amici maggiorenni tre disabili, riprendendo le violenze con il cellulare. Due quattordicenni di Licata sono stati condotti in una comunità per minori. I due risultano incensurati ma, secondo quanto verificato dalle indagini, hanno dimostrato una pericolosità preoccupante per la loro giovane età.

Continua a leggere



Avevano torturato insieme ad alcuni amici maggiorenni tre disabili, riprendendo le violenze con il cellulare. Due quattordicenni di Licata sono stati condotti in una comunità per minori. I due risultano incensurati ma, secondo quanto verificato dalle indagini, hanno dimostrato una pericolosità preoccupante per la loro giovane età.

Continua a leggere

Continua a leggere