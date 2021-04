Tragedia a Crotone, bimba di 6 anni muore soffocata da un boccone di cotoletta: aperta inchiesta



La piccola Giorgia Arcuri, 6 anni, è deceduta in seguito a difficoltà respiratorie dovute al soffocamento. Secondo una prima ricostruzione, la bimba era a cena con la famiglia quando è avvenuto il dramma. La Procura di Crotone ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, per far luce su quanto accaduto: sarà l’autopsia ad accertare le cause del decesso.

Continua a leggere



La piccola Giorgia Arcuri, 6 anni, è deceduta in seguito a difficoltà respiratorie dovute al soffocamento. Secondo una prima ricostruzione, la bimba era a cena con la famiglia quando è avvenuto il dramma. La Procura di Crotone ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, per far luce su quanto accaduto: sarà l’autopsia ad accertare le cause del decesso.

Continua a leggere

Continua a leggere