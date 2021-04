Travolto da un’impalcatura: muore operaio di 23 anni a Montebelluna



Mattia Battistetti, un operaio edile di 23 anni, ha perso la vita questa mattina a Montebelluna, in provincia di Treviso, in seguito ad un incidente sul lavoro. Il giovane è stato travolto dal crollo di una pesante impalcatura: per lui non c’è stato niente da fare.

