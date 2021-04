Treviso: ragazzo scomparso dopo la festa, trovato cadavere in un pozzo



Il 32enne di Susegana è stato trovato morto in un serbatoio. Si sarebbe allontanato dopo una festa organizzata con un gruppo di amici a Collalto.Le forze dell’ordine ora dovranno stabilire come sia finito in quel pozzo. Ancora non è stato stabilito se si sia trattato di un incidente.

