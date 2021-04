Trieste, 36enne cade da un ponte e precipita per 50 metri: è in gravi condizioni



Una 36enne di Trieste è rimasta ferita in modo molto grave dopo essere caduta dal ponte della pista ciclabile Cottur, ex ferrovia, in località Altura, in una zona periferica e alta della città. La donna ha fatto un volo di una cinquantina di metri. È ricoverata all’ospedale di Cattinara, dove è stata sottoposta a un intervento.

Continua a leggere



Una 36enne di Trieste è rimasta ferita in modo molto grave dopo essere caduta dal ponte della pista ciclabile Cottur, ex ferrovia, in località Altura, in una zona periferica e alta della città. La donna ha fatto un volo di una cinquantina di metri. È ricoverata all’ospedale di Cattinara, dove è stata sottoposta a un intervento.

Continua a leggere

Continua a leggere